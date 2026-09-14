Șoferii vor scoate din buzunar mai mulți bani pentru carburanți. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime pentru benzină și motorină, valabile pentru 15 septembrie.

Astfel, șoferii vor plăti 34,97 lei pentru un litru de motorină și 33,26 lei pentru un litru de benzină. Față de ziua precedentă, motorina se scumpește cu 51 de bani, iar benzina cu 22 bani.

Prețuri carburanți/ ANRE

Cel mai mare preț al motorinei standard înregistrat în 2026 a fost de 34,98 lei/litru, stabilit pentru 9 aprilie 2026. ANRE a majorat atunci prețul cu 79 de bani, de la 34,19 la 34,98 lei/litru.

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Scumpiri la pompă pe fondul tensiunilor SUA - Iran

Scumpirea vine pe fondul creșterii cotațiilor internaționale la petrol, influențate de conflictul dintre SUA și Iran și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele american Donald Trump a avertizat că prețurile ridicate ale petrolului ar putea scădea după alegerile legislative din SUA.

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