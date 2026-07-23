Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, prețul petrolului crește la nivel mondial, iar majorările se răsfrâng asupra mai multor țări, inclusiv Republica Moldova. Astfel, mâine benzina va fi mai scumpă cu 21 de bani, iar motorina cu 31 de bani.

Potrivit ANRE, pentru un litru de motorină șoferii vor achita 29 de lei și 80 de bani. Iar benzina va costa 29 de lei și 89 de bani.

Preț combustibil/ ANRE

Experții spun că prețurile depind acum de situația tensionată din Orientul Mijlociu, iar prognoze pentru viitor sunt greu de făcut.

Astăzi, la nivel mondial, prețul la petrol este 97,47 dolari pe baril pentru referința Brent și în jur de 89,47 dolari pe baril pentru țițeiul WTI. Se întâmplă pe fondul războiului și a blocării strâmtorii Ormuz, o rută importantă pentru transportul petrolului la nivel global.