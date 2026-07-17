Punctul de trecere a frontierei Sculeni înregistrează în această perioadă un aflux sporit de călători și mijloace de transport pe sensul de ieșire din Republica Moldova, autoritățile fiind nevoite să intervină pentru gestionarea situației.

Update 14:56 Traficul intens de la postul vamal Sculeni a fost fluidizat, iar circulația se desfășoară în prezent în condiții normale.

Potrivit Poliției de Frontieră, toate pistele de control au fost deschise, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Pentru a degaja mai rapid coloanele formate la ieșirea din țară, a fost activată procedura REVERS, prin care sunt suplimentate temporar pistele alocate acestui sens de trecere.

Instituția recomandă celor care urmează să treacă frontiera în perioada următoare să ia în calcul rute alternative, acolo unde este posibil.

Punctele de trecere Costești, Leova sau Cahul sunt mai puțin aglomerate acum.

