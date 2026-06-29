Valul fraudelor telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. Doar în acest weekend, Poliția a înregistrat un nou caz de escrocherie prin asumarea identității unor instituții publice și financiare, iar alte patru cazuri comise anterior au fost raportate de persoanele păgubite. Prejudiciul total depășește 600.000 de lei.

Potrivit poliției, infractorii se prezintă drept angajați ai unor instituții în care cetățenii au încredere, precum Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională a Moldovei, Poliția, executori judecătorești sau reprezentanți ai băncilor comerciale.

Cum acționează escrocii

Sub diverse pretexte, escrocii încearcă să convingă victimele că economiile lor sunt în pericol și că trebuie să predea urgent bani sau bunuri pentru „verificare”, „securizare” ori „protejare”. În realitate, scopul acestora este de a obține sume importante de bani prin înșelăciune.

În unul dintre cazurile investigate, victima a anunțat poliția la aproape 25 de zile după comiterea infracțiunii, ceea ce a redus semnificativ șansele de recuperare a prejudiciului. În schimb, într-un alt caz, reacția rapidă a persoanei vizate a permis intervenția organelor de drept și prevenirea unei pierderi de peste 158.000 de lei.

226 de tentative dejucate

Poliția anunță că, datorită vigilenței cetățenilor, în acest weekend au fost dejucate 226 de tentative de fraudă telefonică, fiind prevenite pierderi financiare considerabile.

Organele de drept reamintesc că nicio instituție bancară și nicio autoritate publică nu solicită prin telefon parole, coduri de autentificare, date bancare sau predarea banilor pentru a-i „proteja”.

Cetățenii sunt îndemnați să nu transmită bani sau bunuri unor persoane necunoscute, să verifice orice solicitare suspectă contactând direct banca sau Poliția și să întrerupă imediat convorbirea dacă primesc un apel de acest tip.

Poliția subliniază că fiecare minut contează: cu cât autoritățile sunt sesizate mai rapid, cu atât cresc șansele de identificare a făptașilor și de recuperare a prejudiciului.