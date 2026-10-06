Au fost publicate interceptări audio în dosarul în care mai mulți inspectori ai Postului de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanți ai unor agenți economici sunt vizați într-un dosar corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență.

„– Eu am în fiecare tură câte un om.

– Am înțeles.

– Și le-am spus: „Băi, trebuie să treacă și tot normal și всё”.

– Da asta ține totuși... problema asta ține de dumneavoastră sau de colegii din partea cealaltă, de la...?

– N-are importanță! Când sunt eu în tură, eu hotărăsc tot!

– Așa, dați să vă spun repejor, direct: mâine două mașini ajung de la dânșii , ei parcă da, tot de la furnizorul ăsta. Ei m-au rugat să vorbesc cu cine se poate de vorbit. Mașinile celea dacă... cum să treacă controlul? Să nu fie foarte agresivi inspectorii cu controlul.

– Bun.

– Se rezolvă tot. Cât trebuie, cum trebuie... noi... eu vin acasă, că eu nu sunt în țară acuma. Vin acasă și ne întâlnim și ne clarificăm”, sunt câteva din interceptările publicate Centrul Național Anticorupție.

Ar fi cerut și primit între 500 și 800 de euro

Potrivit Procuraturii Anticorupție, inspectori ANSA de la Postul de Inspecție la Frontieră Leușeni–Albița ar fi cerut și primit între 500 și 800 de euro de la agenți economici. În schimbul banilor, funcționarii efectuau doar controale superficiale ale mărfurilor importate.

Produse neconforme ar fi fost lăsate să intre în Republica Moldova

Astfel, produse neconforme ar fi fost lăsate să intre în Republica Moldova fără prelevarea probelor de laborator sau fără efectuarea analizelor necesare. Procurorii susțin că, în acest mod, erau încălcate normele sanitar-veterinare și fitosanitare, iar consumatorii puteau fi expuși unor produse care nu corespundeau cerințelor de siguranță.

În urma perchezițiilor, o persoană a fost reținută pentru 72 de ore și plasată în izolatorul CNA.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în această schemă.

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