Doi bărbați de 54 și 55 de ani au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea a cel puțin trei furturi din buzunare în locuri aglomerate din Chișinău. Aceștia sunt bănuiți că acționau în echipă, profitau de neatenția oamenilor și le luau portmoneele și alte bunuri. Prejudiciul cauzat victimelor depășește 10.000 de lei.

Potrivit poliției, cei doi bărbați acționau împreună în locuri publice aglomerate, unde identificau victimele și profitau de momentele de neatenție pentru a le lua portmoneele și alte bunuri.

O parte dintre bunurile furate, evaluate la peste 10 mii de lei au fost returnate proprietarilor.

Cercetările continuă pentru a stabili dacă bărbații sunt implicați și în alte cazuri similare comise pe teritoriul capitalei.

Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia pot primi o pedeapsă cu închisoarea de la 4 la 7 ani.