Din cazua secetei deversările de apă din lacul de acumulare Novodnestrovsk vor fi reduse de la 100 la 85 de metri pe secundă în următoarele două săptămâni. Măsura a fost aprobată azi în cadrul unei noi ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene, desfășurate împreună cu partea ucraineană pentrumenține un debit suficient al Nistrului pentru o perioadă cât mai lungă. Dacă seceta va persista, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că vor fi emise recomandări pentru economisirea apei.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Chiar dacă s-a solicitat deversări mult mai mici, totuși am convenit pentru următoarele două săptămâni, deversările să fie de 85 m/s, adică cu 15 m/s mai puțin decât este în prezent. Mai mult, de atât, dacă situația se va agrava, ne vom convoca în oic moment ăntr-o nouă ședință extraodinară.”

Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, măsura are scopul de a economisi resursele de apă și de a menține un debit suficient al Nistrului pentru o perioadă cât mai lungă. Autoritățile vor monitoriza permanent nivelul și debitul râului, precum și funcționarea stațiilor de captare, în special a celei care asigură alimentarea cu apă potabilă a municipiului Chișinău și a altor localități.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „O atenție deosebită este îndreptată spre stația de captare care alimentează municipiul Chișinău, dar și alte localități. Un lucru important, pe care vreau să-l menționez este că nivelul apei în lac scade foarte rapid, iar noi nu ne putem permite să rămânem fără rezerve. De aceea s-au luat și aceste măsuri. Iar în condițiile în care nu vor fi precipitații, situația s-ar putea înrăutăți și mai mult.”

În acest context, autoritățile vor efectua lucrări tehnice de adaptare, astfel încât stația de captare să poată funcționa chiar și la un nivel mai scăzut al Nistrului. Dacă seceta va persista, ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că vor fi emise recomandări pentru economisirea apei.

Nivelul apei din Nistru continuă să scadă alarmant. În stânga Nistrului au apărut zone în care albia râului în mod normal, acoperită de apă, este acum vizibilă pe porțiuni întinse. Meteorologii din regiune avertizează că, săptămâna viitoare, Nistrul ar putea atinge cel mai scăzut nivel din ultimele decenii și chiar depăși recordul negativ înregistrat în 1950. Ucraina a introdus deja restricții privind utilizarea apei pentru irigații și alte activități, cu excepția alimentării cu apă potabilă.