La Judecătoria Ciocana are loc ședința de judecată în dosarul de corupție în care este vizată secretara de stat de la Ministerul Agriculturii, Tatiana Nistorică. Procurorii cer 30 de zile de arest. Aceasta nu a fost adusă în instanță din motive de sănătate, iar în fața judecătorilor a fost adus agentul economic vizat în dosar.

Avocatul Tatianei Nistorică a declarat că aceasta nu își recunoaște vina și că ar fi vorba de un sabotaj.

Potrivit Procuraturii Generale, secretara de stat de la ministerul Agriculturii ar fi fost implicată într-un dosar de corupție în care este vizată o schemă de influențare a unor decizii administrative.

Anchetatorii susțin că un reprezentant al unei companii i-ar fi transmis bani funcționarei, în schimbul promisiunii că aceasta ar fi urmat să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Scopul ar fi fost reluarea permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina.

Potrivit procurorilor, acțiunile ar fi vizat facilitarea unor decizii administrative în favoarea companiei respective.

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Joi, Tatiana Nistorică a fost reținută de ofițerii CNA. Deși jurnaliștii au încercat să obțină o reacție, Tatiana Nistorică a păstrat tăcerea pe tot parcursul escortării și a urcat în mașina organelor de drept fără să răspundă la întrebări.

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Ulterior, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a venit cu o reacție publică și a declarat că va iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat vizat în investigațiile aflate în desfășurare.