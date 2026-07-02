Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a venit cu o reacție publică după acțiunile desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Anticorupție într-un dosar în care este vizat un secretar de stat din cadrul ministerului. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul a condamnat orice formă de corupție și a declarat că nu va tolera abuzuri sau practici de protecționism în cadrul instituției.

„Condamn cu fermitate orice formă de corupție și nu voi tolera sub nicio formă abuzul sau protecționismul”, a scris Ludmila Catlabuga.

Anunț privind demiterea unui secretar de stat

Oficiala a precizat că va iniția imediat procedura de demitere a secretarului de stat vizat în investigațiile aflate în desfășurare.

Potrivit acesteia, Ministerul Agriculturii va colabora deplin cu organele de drept și va pune la dispoziție toate informațiile necesare pentru elucidarea cazului.

Instituția se delimitează de detaliile anchetei

Catlabuga a subliniat că nu va comenta detaliile dosarului, menționând că doar instituțiile de drept sunt în măsură să desfășoare investigațiile și să stabilească adevărul.

„Nu voi comenta și nu mă voi pronunța asupra detaliilor dosarului. Instituțiile de drept sunt singurele în măsură să investigheze și să facă claritate deplină pe acest caz”, a precizat ministra.

La 2 iulie, Ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții la ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Un secretar de stat și reprezentantul unui agent economic, au fost reținuți într-un dosar de corupție. Potrivit surselor PRO TV, una dintre persoanele reținute este secretara de stat al ministerului, Tatiana Nistorică.

Potrivit Procuraturii Generale, reprezentantul agentului economic ar fi transmis bani secretarului de stat pentru ca acesta să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina.

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