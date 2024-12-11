Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a discutat miercuri, 11 decembrie, despre aderarea la UE a țării sale, cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European.

„Am avut o discuție caldă cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Legislativul european ne sprijină ferm în drumul nostru spre UE, iar azi am discutat despre următorii pași pe care urmează să-i facem pentru a construi o Moldovă europeană, unde oamenii trăiesc bine, în siguranță și cu demnitate. Partenerii noștri din Europa sunt alături de noi și cred în Moldova, iar asta ne dă putere să mergem înainte”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.

Ieri, la Bruxelles, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Oficialii au discutat despre procesul de aderare a țării noastre la Uniunea Europeană, sprijinul european oferit Republicii Moldova și despre inițiativele care îmbunătățesc direct viața cetățenilor. Tot, ieri s-a convenit asupra debursării ultimei tranșe din mecanismul de asistență macrofinanciară pentru anul 2024, în valoare de 50 de milioane de euro.

Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.