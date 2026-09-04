Șeful Inspectoratului General al Poliției recunoaște că tragedia de la Măgdăcești a fost breșa unor circumstanțe și propune câteva mecanisme care să funcționeze și să evite astfel de tragedii. Totodată, el a adăugat că poliția și-a exercitat sarcinile conform legii în acaestă situație.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „În adresa poliției, sau mai bine zis apelul care a comunicat despre decesul victimei a venit la 9:15 la 112. La 9:17 a fost redirecționat la adresa poliției și ambulanței atribuindu-se cod roșu unde copila minoră a anunțat deja despre deces. Un singur apel venit de la copil care a anunțat decesul”.

Al doilea apel, solicitat pentru ambulanță

Cernăuțeanu a menționat că prin al doilea apel care a venit la 9:21 s-a solicitat ambulanță suplimentară și a fost redirecționat doar la serviciul ambulanță, nu și la poliție.

Poliția vrea să pună „patru ochi” care să gestioneze astfel de cazuri

Șeful poliție a menționat despre schimbări pe care și-ar dori să le aplice pentru a evita astfelo de tragedii, și anume, dacă sistemele Inspectoratului Național de Probațiune vor permite atunci informația care va veni să meargă imediat la cea mai apropiată echipă de poliție pe tabletă sau pe telefonul de serviciu ca să-i direcționeze inclusiv harta de deplasare către persoana respectivă.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „La ziua de astăzi există patru dispecerate zonale care primesc acele apeluri 112, inclusiv monitorizarea Inspectoratului Național de Probațiune.Trebuie să punem posibilitatea ca să fie patru ochi, doi de la monitorizare de la probațiune, doi de la dispeceratul nostru care vede în raza sa teritorială acea brățară”.

Șeful IGP: A fost o breșă a unor circumstanțe

În cele din urmă, Viorel Cernăuțeanu a recunoscut că tragedia a fost o breșă a unor circumstanțe.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEFUL IGP: „Nu eu dau apreciere Inspectoratului de Probațiune sau altor instituții. Ce ține de poliție, și-a asigurat sarcinile exact așa cum prevede legea.”

Anterior, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a respins și informațiile potrivit cărora la 112 ar fi fost mai multe apeluri în ziua tragediei. Potrivit acesteia, pe caz a fost înregistrat un singur apel, în data de 31 august, la ora 09:16, care a fost redirecționat către Inspectoratul de Poliție Criuleni la ora 09:17.

Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară miercuri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acesteia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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