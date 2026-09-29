Sentința în dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău va fi pronunțată pe 30 noiembrie. După mai mulți ani de examinare, procesul a ajuns în etapa finală, iar astăzi șase dintre cei opt inculpați și-au spus ultimul cuvânt în fața instanței.

Cei șase au respins acuzațiile și s-au declarat nevinovați, solicitând instanței să fie achitați.

Printre inculpații din dosar se numără fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr. În fața instanței mai sunt Tudor Copaci, fost director al Agenției Proprietății Publice, Angela Susanu, fost director adjunct al APP, Petru Jardan, fost director general interimar al Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, Alexandru Ciutac, fost director financiar al întreprinderii, precum și Maria Șendilă și Alla Țubari.

Procurorii cer până la șase ani de închisoare

Acuzarea solicită condamnarea tuturor celor opt inculpați la pedepse cuprinse între 5 și 6 ani de închisoare, precum și privarea dreptului de a ocupa funcții publice timp de cinci ani.

Pentru Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci, Angela Susanu, Petru Jardan și Alexandru Ciutac, procurorii au cerut câte șase ani de închisoare. În cazul Mariei Șendilă și al Allei Țubari, acuzarea solicită câte cinci ani de detenție.

Totodată, procurorii cer ca cei opt inculpați să fie plasați în arest după pronunțarea sentinței și să rămână în detenție până când hotărârea va deveni definitivă.

Dosarul concesionării Aeroportului Chișinău

Dosarul privind concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău a fost trimis în instanță în 2023 și îi vizează pe opt foști funcționari și demnitari. Printre cei judecați sunt fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru al Economiei Valeriu Lazăr, fostul director al Agenției Proprietății Publice Tudor Copaci, fostul director adjunct al APP Angela Susanu, precum și mai mulți foști responsabili din cadrul Aeroportului și APP.

Potrivit procurorilor, inculpații ar fi concesionat în 2013 Aeroportul Internațional Chișinău în interesul unei organizații criminale, iar acum riscă închisoare de la 4 la 8 ani, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții pe un termen de la 10 la 15 ani.

Acuzatorii mai spun că Iurie Leancă, Valeriu Lazăr, Tudor Copaci și Petru Jardan ar fi micșorat procentul din profit care urma să ajungă în bugetul de stat în urma concesionării aeroportului – de la 8% la 1%, iar concursul ar fi fost mimat, statul fiind prejudiciat. Învinuiții nu își recunosc vina.

Aeroportul Internațional Chișinău a revenit în proprietatea statului în luna martie 2023, în baza unei decizii a Curții de Apel, după ce compania concesionară, Avia Invest, controlată de Ilan Șor, fusese acuzată că nu a realizat investițiile promise în dezvoltarea aeroportului.

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Acordul de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău a fost semnat în condiții netransparente, în august 2013, între Agenția Proprietății Publice și compania Avia Invest, controlată de fugarul Ilan Șor, pentru o perioadă de 49 de ani. În acest timp, compania se obliga să-i achite statului un procent din venituri și să efectueze investiții de peste 240 de milioane de euro.

În 2020, APP a anunțat despre rezilierea contractului, din motiv că Avia Invest nu și-ar fi executat obligațiile contractuale. Atunci, compania a respins acuzațiile și a atacat decizia APP în instanță.

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