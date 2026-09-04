O seră cu plante de cânepă, droguri pregătite sub formă de muguri, arme și obiecte folosite pentru consumul de substanțe narcotice au fost descoperite de polițiști în locuința unui tânăr de 24 de ani din municipiul Bălți. Valoarea drogurilor ridicate ar putea depăși un milion de lei pe piața neagră.

Potrivit poliției, în urma verificărilor, organele de drept au descoperit o seră în care erau cultivate plante de cânepă, precum și un borcan de trei litri în care se afla masă vegetală sub formă de muguri.

Au fost ridicate și două arme

Pe lângă substanțele narcotice, polițiștii au depistat și două arme, o râșniță, un cântar electronic, două telefoane mobile și un dispozitiv destinat consumului de droguri.

Potrivit estimărilor preliminare ale organelor de drept, valoarea drogurilor depistate pe piața neagră ar putea depăși un milion de lei.

Și soția bărbatului a fost testată

În cadrul acțiunilor de documentare, atât tânărul, cât și soția acestuia au fost supuși testării pentru consumul de droguri. Rezultatele testelor au indicat consum de marijuana.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili originea substanțelor și a armelor, precum și dacă în activitatea ilegală ar fi implicate și alte persoane.