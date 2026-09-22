Directorul general al Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, susține că situația de pe piața carburanților s-a agravat în ultimele săptămâni, pe fondul problemelor logistice și al penuriei de motorină la nivel internațional. Potrivit acestuia, instituirea stării de urgență ar permite Guvernului să intervină mai rapid, inclusiv prin derogări de la unele prevederi legale și proceduri de achiziție, dacă situația se va agrava.

Diaconu a declarat că, în perioada stării de alertă, autoritățile au reușit să reducă deficitul de carburanți și să refacă parțial stocurile de rezervă. De la o situație în care stocurile coborâseră sub nivelul necesar, acestea ar fi fost readuse la aproximativ 10 zile de consum. În prezent, potrivit lui, doar șase stații ar mai avea probleme cu disponibilitatea benzinei sau motorinei, în principal din motive tehnice.

Totodată, autoritățile au luat măsuri pentru a facilita importurile și pentru a descuraja reexportul produselor petroliere, astfel încât agricultura și mediul de afaceri să nu resimtă lipsa carburanților în perioada lucrărilor agricole.

Situația s-ar fi schimbat însă în ultimele săptămâni

Diaconu spune că probleme există atât pe piața energetică internațională, cât și în ceea ce ține de logistică, iar războiul din Ucraina și situația din Orientul Mijlociu sporesc riscurile pentru aprovizionare.

Serghei DIACONU, DIRECTOR AL CENTRULUI DE MANAGAMENT AL CRIZELOR: „Uitați-vă cât de mult s-a schimbat situația din Orientul Mijlociu, după ce nu în ultimele câteva săptămâni și riscurile sunt emergente și sunt tot mai mari. Respectiv, acum propunerea pentru a întra în stare de urgent este o propunere pentru a preveni, pe de o parte, penuria în continuare, pentru a putea avea suficiente mecanisme să prevenim penuria”.

Potrivit lui, dacă situația se va agrava, Guvernul va avea nevoie de posibilitatea de a interveni rapid, inclusiv prin derogări de la anumite legi și proceduri de achiziție. Unul dintre obiective este și menținerea prețurilor la carburanți sub pragul de 40 de lei pentru un litru, exemplificat de Diaconu.

Serghei DIACONU, DIRECTOR AL CENTRULUI DE MANAGAMENT AL CRIZELOR: „Deciziile se vor lua în dependență de situație, în dependență de agravarea tehnică, în dependență de posibilități și de acele proceduri care, conform legii cu privire la managementul crizelor, pot fi aplicate în situații de urgență”.

Guvernul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic

Guvernul a aprobat astăzi instituirea stării de urgență în domeniile energetic și hidrologic pentru 60 de zile, în contextul riscurilor privind aprovizionarea cu energie și al scăderii alarmante a debitului Nistrului. Hotărârea urmează să fie transmisă Parlamentului, care trebuie să decidă asupra instituirii stării de urgență.

„Republica Moldova se confruntă cu o realitate critică”

Ieri, președintele Maia Sandu a anunțat mai multe decizii adoptate în urma ședinței Consiliului Național de Securitate, convocată pe fondul crizei energetice și al situației hidrologice alarmante. Printre măsurile propuse se numără declararea stării de urgență în domeniul energetic și hidrologic, asigurarea unor rute alternative pentru importul de energie electrică, precum și constituirea unor rezerve de echipamente, piese de schimb și produse petroliere.

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Starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic

Guvernul a instituit starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic la 28 iulie, pentru o perioadă de 30 de zile, iar pe 26 august, starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile. Măsura a venit atunci ca reacție la problemele apărute în lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și la scăderea dramatică a nivelului apei în Nistru.

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