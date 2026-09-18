Serviciile digitale de înregistrare a unităților de drept vor fi temporar indisponibile în acest weekend. Agenția Servicii Publice anunță că accesul la aceste servicii, disponibile prin intermediul platformelor guvernamentale, va fi suspendat începând de astăzi, 18 septembrie, ora 18:00 și până duminică, 20 septembrie, ora 16:00.

Potrivit ASP, măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de mentenanță planificate și pentru optimizarea sistemului informațional.

În această perioadă, utilizatorii nu vor putea accesa serviciile digitale de înregistrare a unităților de drept prin intermediul platformelor evo.gov.md și rsud.asp.gov.md.

ASP recomandă persoanelor care au nevoie de aceste servicii să țină cont de intervalul în care sistemele vor fi indisponibile și să își planifice din timp solicitările.