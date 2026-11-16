Toate serviciile publice digitale sunt din nou funcționale și pot fi accesate prin portalul evo.gov.md sau aplicația EVO. Anunțul a fost făcut de Agenția de Guvernare Electronică, după finalizarea verificărilor suplimentare de securitate cibernetică și aplicarea unor măsuri pentru protejarea infrastructurii digitale a statului.

Verificările au fost inițiate în urma incidentului de securitate cibernetică de acum 3 saptămîni, care a impus examinarea suplimentară a sistemelor informaționale ale instituțiilor publice. Odată cu restabilirea serviciilor, a fost reactivată și autentificarea în doi pași prin MPass, necesară pentru accesarea Cabinetului personal și a serviciilor care solicită autentificare.

Utilizatorii pot intra în continuare în sistem și prin semnătura mobilă, semnătura electronică sau cartea de identitate. În schimb, aplicația EVOSign rămâne suspendată pentru o perioadă nedeterminată.