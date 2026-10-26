După câteva zile de atacuri cibernetice constante, timp în care mai multe servicii publice digitale s-au prăbușit, astăzi activitatea acestora a fost restabilită.

Agenția de Guvernare Electronică anunță că toate autoritățile implicate în procesul de emitere a actelor au fost informate. De asemenea, agenția mai spune că după reluarea activității, dar și din cauza creșterii numărului de solicitări online, unele servicii ar putea fi indisponibile temporar.

În ultimele patru zile, au fost înregistrate o serie de incidente de securitate cibernetică, cu scopul de a extrage date cu caracter personal. În anumite situații, au fost înregistrate circa 11 milioane de solicitări de accesare. Autoritățile suspectează că incidentele fac parte dintr-un atac hibrid împotriva Republicii Moldova.