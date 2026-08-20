Un bărbat de 51 de ani din Chișinău a fost condamnat la 12 ani jumătate de închisoare, după ce și-a înjunghiat iubita, iar femeia a decedat ulterior din cauza leziunilor suferite.

Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc în decembrie 2017, într-o locuință din sectorul Botanica. În urma unui conflict dintre aceștia, bărbatul i-a aplicat femeii mai multe lovituri cu un cuțit în mai multe regiuni ale corpului.

Ambulanța, solicitată abia a doua zi

Deși femeia a suferit leziuni grave, bărbatul nu a solicitat imediat ambulanța și nu i-a acordat ajutorul necesar. Serviciul de urgență a fost chemat abia a doua zi. Victima a decedat ulterior din cauza complicațiilor provocate de rănile suferite.

Cu puțin timp înainte de incident, femeia își înmormântase tatăl.

Inculpatul nu și-a recunoscut vina

Pe parcursul procesului, condamnatul nu și-a recunoscut vina. Instanța l-a condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare.