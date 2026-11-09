O tânără, asistentă medicală de profesie, ar fi activat și pe post de curier într-o schemă de escrocherie. Potrivit poliției, prejudiciul adus victimelor a depășit jumătate de milion de lei. Banii ar fi ajuns ulterior în stânga Nistrului. Ca să nu fie prinsă de poliție, suspecta, ajutată de rude, și-a înscenat propria dispariție.

Cel puțin patru episoade de escrocherie sunt investigate de polițiștii din capitală. În toate, oamenii legii suspectează implicarea aceleiași tinere de 25 de ani. Potrivit anchetatorilor, aceasta avea rolul de curier. După ce colecta banii, îi transporta mai departe, în stânga Nistrului. Prejudiciul este mai mare de jumătate de milion de lei.

„Am avut indicații de la domnul Ivan, care s-a prezentat ca fiind de la securitate, de spălare a banilor. Am avut indicații să i-au bani de la un domn, de pe Valea Trandafirilor, după care am avut indicații să mă duc să mă întâlnesc cu o persoană și m-am întâlnit cu o doamnă în vârstă, care mi-a dat bani.”

Reținută fiind, suspecta a continuat să ofere detalii despre cum funcționa schema.

„Dupa banii aceștia, ei mi-au spus să îi duc la Valea Trandafirilor, eu i-am pus acolo și cineva i-a luat. Ulterior, am avut indicații să mă duc să procur un telefon și să ascund telefonul vechi. Apoi nu a fost nicio indicație, doar să merg la hotel și să aștept până ei o să facă să fie totul bine.”

Tânăra ar fi vrut să ducă în eroare ancheta, susțin oamenii legii. Pentru asta, le-ar fi cerut rudelor să anunțe poliția că a fost răpită. În paralel, pe rețelele sociale au apărut și postări despre presupusa ei dispariție. Planul însă nu a funcționat. La scurt timp, polițiștii de la Inspectoratele Centru și Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au identificat-o și au reținut-o pentru 72 de ore. Anchetatorii încearcă acum să afle cine mai face parte din această schemă și să stabilească întregul traseu al banilor.