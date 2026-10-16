11 persoane au ajuns la spital după ce au vrut să-și pregătească vinul pentru iarnă, dar s-au ales cu traumatisme grave. Capacele butoaielor din inox pot deveni adevărate proiectile din cauza presiunii acumulate în timpul fermentării. Doi pacienți sunt în stare gravă, iar medicii avertizează că astfel de accidente sunt destul de frecvente în această perioadă ți pot duce inclusiv la pierderea vederii.

Doi pacienți cu astfel de traumatisme sunt internați acum, în stare gravă, la Institutul de Medicină Urgentă. Pentru a le salva viața, 18 specialiști s-au mobilizat și lucrează împreună.

Sergiu COBILEȚCHI, ȘEFUL DEPARTAMENTULUI DE ANESTEZIE, TERAPIE INTENSIVĂ, IMU: „Pacienta a fost adusă din Bălți. Statului ei e septic, procesul de infecție din plămâni a fost de lungă durată. Al doilea pacient este în cunoștință, de asemenea conectat la ventilator, același mecanism de traumă.”

Șeful departamentului de anestezie explică în ce constă pericolul la care se expun cei care fac vin în butoaie de inox. În timpul fermentației se acumulează gaze, iar presiunea poate împinge capacul cu putere în momentul deschiderii.

Sergiu COBILEȚCHI, ȘEFUL DEPARTAMENTULUI DE ANESTEZIE, TERAPIE INTENSIVĂ, IMU: „El dacă stă deasupra capacului, aerul intră în cavitatea bucală, erupe tot ce nimerește în cale, dinții ajung în esofag, plămânii fac barotraumă, în această stare critică sunt aduși.”

Victor ANDRONACHE, ȘEFUL DEPARTAMENTULUI DE NEUROCHIRURGIE, IMU: „Practic explodează, are o energie cinetică foarte înaltă acest capac și un efect distrugător foarte înalt. Pentru că ei depozitează în butoaie vinul care nu e fermentat până la urmă, produce bioxidul de carbon, și acolo crește o presiune foarte înaltă.”

De la începutul sezonului, 11 persoane au ajuns la Institutul de Medicină Urgentă cu astfel de traumatisme. Într-unul dintre cazuri, a intervenit și Victor Andronache, șeful departamentului de neurochirurgie. Medicul a îndepărtat fragmente de oase și țesuturi distruse, iar pacientul a avut nevoie și de reconstrucție facială.

Victor ANDRONACHE, ȘEFUL DEPARTAMENTULUI DE NEUROCHIRURGIE,IMU: „Suferă nu doar partea creierului, ci partea feței. Întâlnim pacienți cu leziuni ale globului ocular, cu leziuni ale scheletului maxilo facial și a craniului cerebral, creierul. Au fost pacienți care au pierdut o parte din craniu și au avut nevoie de operații de restabilire a cutiei craniene.”

În practic toate cazurile a fost nevoie și de intervenția oftalmologilor.

Veronica CHIȘCA, ȘEFA SECȚIEI OFTALMOLOGIE, IMU: „Traumatismele oculare, produse de aceste capace sau dopuri sunt un risc major pentru analizatorul vizual. Pot fi traume superficiale până la pierderea globului ocular ca organ, pot produce contuzii grave, cu hemoragii intravitriene, subluxații de cristalin, decolări de retină.”

Pentru a preveni astfel de tragedii, oamenii sunt îndemnați să fie prudenți și să nu deschidă cu forța capacele butoaielor în care s-ar putea acumula presiune. Recipientele din inox trebuie să aibă sisteme prin care gazele să poată ieși. O alternativă sunt butoaiele tradiționale din lemn, care pot reduce riscul acumulării presiunii. Atenție, însă! În timpul fermentației se eliberează dioxid de carbon, un gaz care poate provoca intoxicații grave în spațiile închise. De aceea, încăperile în care fermentează vinul trebuie bine aerisite.