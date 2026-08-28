Sistemele de încălzire de peste 70 de kW din clădirile din Republica Moldova vor fi supuse unor inspecții periodice. Ministerul Energiei a definitivat proiectul de hotărâre care introduce reguli noi privind verificarea performanței acestora. Inspecțiile vor fi efectuate o dată la cinci ani pentru instalațiile cu o putere de până la 290 de kW și la fiecare trei ani pentru cele mai puternice.

Potrivit proiectului, verificările vor avea scopul de a evalua performanța sistemelor de încălzire și de a identifica eventualele probleme care pot duce la un consum mai mare de energie.

Noile reguli se vor aplica, printre altele, sistemelor comune de încălzire din blocurile locative, dar și celor din școli, spitale, clădiri de birouri, hoteluri, restaurante, centre comerciale, săli de sport și alte clădiri publice.

În care cazuri nu se va aplica regulamentul

Frecvența inspecțiilor va depinde de puterea instalației. Sistemele cu o putere între 70 și 290 de kilowați vor fi verificate o dată la cinci ani. Cele cu o putere de peste 290 de kilowați vor fi supuse inspecției o dată la trei ani.

Regulamentul nu se va aplica instalațiilor individuale de încălzire din apartamente.

Proiectul urmează să fie aprobat de Guvern, iar noile prevederi vor stabili modul în care vor fi efectuate aceste inspecții și cerințele pentru sistemele vizate.