Accesul la sistemul informațional „e-Integritate”, prin intermediul căruia sunt depuse declarațiile de avere și interese personale, a fost suspendat temporar. Autoritatea Națională de Integritate anunță că măsura a fost luată în urma unor lucrări urgente de mentenanță tehnică, la recomandarea Agenției de Guvernare Electronică. Decizia vine în contextul măsurilor suplimentare de securitate aplicate la nivelul infrastructurii guvernamentale pentru prevenirea și contracararea eventualelor atacuri cibernetice.

Autoritatea Națională de Integritate precizează că persoanele care se află în termenul legal de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, în cazul angajării sau eliberării din funcție, trebuie să informeze instituția despre această situație.

Astfel, subiecții declarării sunt rugați să transmită o înștiințare oficială la adresa electronică info@ani.md.

Când va fi restabilit accesul la sistem

Potrivit ANI, lucrările sunt desfășurate în colaborare cu specialiștii Agenției de Guvernare Electronică și ai Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

Accesul la platformă va fi restabilit după finalizarea lucrărilor de mentenanță și verificarea respectării criteriilor de securitate guvernamentală.

Odată cu reluarea funcționării sistemului, vor fi disponibile din nou atât serviciile de depunere a declarațiilor de avere și interese personale, cât și cele de înregistrare și actualizare a subiecților declarării.

Deocamdată, ANI nu a anunțat o dată exactă la care platforma va deveni din nou funcțională.