În pofida ploilor din ultimele zile, situația de pe râul Nistru rămâne în continuare critică. Autoritățile anunță un deficit acut de apă în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk. Dacă seceta din această toamnă va continua, ar putea fi prelungite și măsurile de economisire a apei, susține ministrul Mediului.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Aportul în lacul de acumulare Novodnivstrovsk rămîne la coste scăzute. Ieri sau alaltăieri am avut un aport de doar 16 metri cubi pe secundă, pe când deversările sunt de 60m3/s, conform înțelegerii anterioare cu partea ucraineană. Din acest considerent, constatăm un deficit acut de apă în lacul de acumulare. Deja am ajuns la o cotă de 111,5 m, ceea ce este cu mult sub cota de acumulare a lacului”.

Așadar, în condițiile în care situația hidrologică din bazinul râului Nistru rămâne critică, menținerea artificială a unui debit ridicat ar putea avea consecințe mult mai grave, anunță Mmnistrul Medului. Iar dacă rezervele din lacul de acumulare se vor epuiza, debitul râului ar putea scădea, într-un interval relativ scurt, chiar și de trei ori.



Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În condițiile în care vom avea o secetă prelungită și nimeni nu ar putea să ne spună cât ar dura ea, trebuie să fim raționali și să economisim apa pe o perioadă cât mai lungă. De aceea vin și aceste decizii cu partea ucraineană, ca, pe de o parte să limităm debitul de apă și să păstrăm acele rezerve de apă în lacul de acumulare, iar pe de altă parte, să nu aducem riscuri majore pentru alimentarea cu apă a cetățenilor din RM.”

De asemenea, ministrul Hajder a anunțat că vineri, 11 septembrie, a fost propusă o noua ședință a comisiei nistrene, împreună cu autoritățile ucrainene. Republica Moldova se află în stare de alertă hidrologică și energetică, prelungită recent de Guvern până la sfârșitul acestei luni. Se întâmplă din cauza secetei severe și a reducerii resurselor de apă din principalele bazine hidrografice ale Moldovei.