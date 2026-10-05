Activitatea la punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe rămâne sistată, după ce un proiectil a căzut în apropierea zonei. Echipele specializate efectuează verificări, iar perimetrul a fost securizat, cu accesul persoanelor restricționat. Potrivit responsabililor de la frontieră, angajatul afectat este în stare stabilă și beneficiază de asistența necesară din partea serviciilor specializate.

Potrivit Serviciului Vamal, în urma incidentului a fost ușor rănit un angajat al Poliției de Frontieră. Din fericire, alte victime nu au fost înregistrate.

Care este starea polițistului rănit

Starea de sănătate a angajatului este stabilă. Acesta beneficiază de asistența necesară din partea serviciilor specializate.

Cetățenii sunt îndemnați să evite zona, iar pentru traversarea frontierei, autoritățile recomandă vama Tudora.

Un proiectil a căzut la vama Palanca

Astăzi, la vama Palanca-Maiaki-Udobnoe a căzut un proiectil în urma atacurilor Rusiei asupa Ucrainei.

În urma impactului cu solul, proiectilul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei.

Citeste si : Incident la punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe: un angajat a fost rănit, după ce un proiectil a căzut în zonă. Activitatea vamei, sistată - FOTO

Activitatea vamei, sistată

În urma incidentului, activitatea vamei a fost sistată. Serviciul Vamal, în comun cu Poliția de Frontieră, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Cetățenii sunt îndemnați ca, să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.

Citeste si : Imagini de la vama Palanca, după incidentul în care un angajat a fost rănit. Pasagerii spun că s-a auzit o explozie - FOTO