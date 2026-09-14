Motorina se apropie de recordul înregistrat în aprilie. De mâine, un litru va costa 34 de lei și 97 de bani, cu doar un ban mai puțin decât prețul maxim atins în primăvară. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat astăzi noile prețuri-plafon și explică majorarea prin intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu și riscurile tot mai mari privind aprovizionarea globală cu produse petroliere. În ultimele două săptămâni, presiunea asupra prețurilor la carburanți a crescut constant. Experții spun că, deocamdată, nu există prognoze optimiste privind o posibilă ieftinire a carburanților.

În ultimele două săptâmăni prețurile la carburanți au crescut continuu. De exemplu, motorina, care este printre produsele cele mai consumate s-a scumpit cu aproape 2 lei și 30 de bani, iar benzina cu aproape 2 lei.

Pentru mâine Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț plafon de 34 de lei și 97 de bani pentru un litru de motorină, asta înseamnă o scumpire cu 51 de bani față de azi. În același timp, un litru de benzină va costa cel mult 33 de lei și 26 de bani per litru, cu 22 de bani mai mult decât azi.

PREȚURI CARBURANȚI 15.09.2026

MOTORINA + 51 bani = 34,97 lei

BENZINA + 22 bani = 33,26 lei

Astfel, Republica Moldova ajunge din nou la recordul istoric din primăvară când un litru de motorină a ajuns să coste 34 de lei și 98 de bani.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Cu părere de rău, situația acum este mai gravă decât a fost în primăvară și e legată de câțiva factori noi. Dacă atunci era doar situația de înstrâmbtoare Ormuz, acum apare ca problemă și Marea Roșie, dar aceasta este doar primul bloc de probleme. Să nu uităm că atunci am intrat în criză cu stocuri globale, acum stocurile se epuizează în fiecare zi și aceasta este o problemă suplementară.”

Și ANRE pune scumpirea carburanților pe seama factorilor externi. Potrivit instituției, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, riscurile privind aprovizionarea și creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere pun presiune tot mai mare asupra prețurilor.

În aceste condiții, spune economistul Veaceslav Ioniță, este greu de anticipat când se va opri valul scumpirilor.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC: „Situația neplăcută va continua și acum chiar nimeni nu știe când și cum se va termina. Suntem într-o zonă incertă și toate prognozele care le văd eu sunt foarte și foarte diferite. Asta înseamnă că nimeni nu știe. Cel mai probabil suntem în zona de peste 100 de dolari barilu. Dacă rămânem așa, incert, fără creșteri, cam am ajuns la maxim, poate va mai crește încă vreo săptămână, două, și cam pe aici ne oprim. Deci toți suntem în coridorul acesta neplăcut. Dar mai multe prognoze nu putem face. Cu certitudine, situația e mai tensionată decât în primăvară. Factori negativi sunt mai mulți și statul nostru nu poate să-și permită luxul ca în alte țări să scadă prețul din contul accizelor.”

Republica Moldova este dependentă în totalitate de importurile de produse petroliere, astfel că orice creștere a cotațiilor internaționale se reflectă și în prețurile de la pompă. ANRE stabilește zilnic prețurile maxime de comercializare a benzinei și motorinei, în baza unei formule care ia în calcul, printre altele, cotațiile internaționale și cursul valutar.