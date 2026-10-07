Situația pe Nistru și Prut rămâne critică. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că autoritățile trebuie să se pregătească pentru scenarii în care nivelul apei va continua să scadă, iar precipitațiile vor lipsi. În acest context, sunt căutate soluții atât pentru stațiile de captare din sudul țării, cât și pentru cea din Chișinău.

Potrivit ministerului mediului, una dintre cele mai mari probleme este la stația de captare de pe Prut, care asigură apa pentru 11 localități din vestul și sudul țării. Aproximativ 18 mii de oameni depind de această stație. Pentru că nivelul râului a scăzut până la limita de funcționare a stației, Guvernul va cumpăra o pompă suplimentară, cu o capacitate mai mare.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Am văzut acele intervenții la stațiile de captare de unde se aprovizionează Leova și alte localități respectiv s-au luat careva măsuri în această dimineață. Cu siguranță monitorizăm și ne asigurăm că oamenii nu rămân fără apă Monitorizăm și alte stații de captare pe Prut, dar și pe Nistru. Situația este la fel de gravă pe ambele râuri”.

Și pentru Chișinău se căută soluții. Stația de captare de la Vadul lui Vodă este veche, iar ministrul spune că infrastructura nu mai face față unor asemenea situații. Pe termen scurt, autoritățile iau în calcul construcția unui baraj subacvatic. Pe termen lung, planul este de a construi o stație nouă de captare, în următorii trei ani. Pentru a identifica cele mai potrivite soluții, la Chișinău au venit și specialiști din Grecia. Aceștia au inspectat stația de la Vadul lui Vodă și au avut mai multe discuții tehnice.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Au analizat situația, au fost câteva ședințe tehnice și în următoarele zile ne vor propune o soluție pentru că am spus și înainte și repet acest mesaj. Noi avem acele pompe care pot asigura în caz de urgență continuitatea alimentării cu apă, dar trebuie să ne pregătim pentru astfel de situații și în viitor.”

Vorbind despre lacul de acumulare Dubăsari, care este crucial pentru alimentarea cu apă a orașelor Bălți și Chișinău, ministrul Mediului, spune că nivelul a scăzut cu 20 de centimetri, iar compensarea apei este dificilă, în contextul lipsei precipitațiilor. Anterior Hajder spunea că lacul Dubăsari era la nivel normal de retenție, de circa 28 m, și că nu exista, la acel moment, risc pentru alimentarea Chișinăului.

Republica Moldova se află de aproape două săptămâni în stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, din cauza secetei și a debitelor foarte mici ale Nistrului și Prutului. Autoritățile spun că, în prezent, există suficiente resurse pentru populație, dar avertizează că apa trebuie consumată rațional.