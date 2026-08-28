Republica Moldova și Ucraina au ajuns la un compromis privind debitul de apă din Nistru. În următoarele două săptămâni, debitul evacuat din lacul de acumulare Novodnistrovsk va fi menținut la 60 de metri cubi pe secundă, după ce partea ucraineană a propus inițial reducerea acestuia la 50 de metri cubi pe secundă. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Comisiei Nistrene, pe fondul secetei și al scăderii critice a nivelului apei în lacul ucrainean.

Autoritățile de la Chișinău spun că situația hidrologică este dificilă pentru ambele țări, pe fondul secetei și al lipsei precipitațiilor.

Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk, care în mod obișnuit se situează în jurul cotei de 123 de metri, se apropie în prezent de 112 metri, nivel considerat critic.

Potrivit autorităților moldovene, în ultimele zece zile afluxul mediu de apă în lac a fost de doar 23 m³/s, în timp ce debitul evacuat în Nistru a fost menținut la 75 m³/s. Diferența dintre cantitatea de apă care intră în lac și cea evacuată pune presiune asupra rezervelor de apă ale Ucrainei și creează riscuri pentru alimentarea cu apă a unor localități, dar și pentru funcționarea centralei hidroelectrice de la Novodnistrovsk.

Debitul Nistrului este important și pentru Republica Moldova, râul fiind o sursă esențială de apă pentru municipiul Chișinău și mai multe localități din țară.

Situația energetică, discutată cu Zelenski

Subiectul a fost discutat și în cadrul întrevederilor de ieri dintre autoritățile moldovene și delegația ucraineană condusă de președintele Volodimir Zelenski. Potrivit Chișinăului, președintele ucrainean a dat asigurări că Ucraina va căuta soluții pentru ca Republica Moldova să nu fie afectată.

Autoritățile de la Chișinău menționează și o posibilă legătură cu securitatea energetică. În ultimele zile, aproximativ 10–20% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova a fost acoperit prin importuri din Ucraina.

În următoarele două săptămâni, situația hidrologică și meteorologică va fi monitorizată de cele două părți. Autoritățile spun că deciziile privind debitul Nistrului vor fi ajustate în funcție de evoluția situației.

Starea de alertă în domeniul energetic și hidrologic - prelungită

Pe 26 august, starea de alertă în domeniul energetic și hidrologic în Republica Moldova a fost prelungită cu încă 30 de zile. Decizia a fost aprobată de Guvern. Atunci, șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Diaconu, a declarat că situația din domeniul sectorului hidrologic este gravă.