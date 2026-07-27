Drumul de ocolire a localității Slobozia Mare a fost deschis circulației. De acum înainte, camioanele care merg spre Portul Giurgiulești și punctul de trecere a frontierei nu vor mai traversa satul. Autoritățile spun că noul traseu va reduce traficul greu din localități, va scurta timpul de deplasare și va face circulația mai sigură. Investiția depășește 11 milioane de euro și a fost finanțată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Șoferii care merg spre Giurgiulești nu vor mai fi nevoiți să treacă prin centrul localității Slobozia Mare. Drumul de ocolire, cu o lungime de peste 16 kilometri, a fost deschis circulației. Autoritățile spun că noul traseu va scoate din sate camioanele de mare tonaj și va face traficul mai sigur și mai rapid. Noul sector face parte din drumul național M3 și leagă mai eficient sudul țării de Portul Internațional Liber Giurgiulești și de punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați, unul dintre cele mai importante pentru transportul de mărfuri.

Vladimir BOLEA, MINISTRUL INFRASTRUCTURII: „Cei mai mari beneficiari sunt doi, unul – locuitorii din Slobozia Mare care nu mai văd tiruri. Doi - de agenții economici, care în siguranță deplin și timp util vor ajunge în port.”

Drumul are două benzi de circulație, iar pe porțiunile în pantă au fost amenajate benzi suplimentare pentru camioane. Constructorii au instalat aproape 120 de indicatoare rutiere, peste 10 kilometri de parapete de protecție și au realizat 27 de podețe. Au fost amenajate și 13 căi de acces. Lucrările au inclus construcția carosabilului din beton asfaltic, sisteme de evacuare a apelor pluviale și alte elemente de siguranță rutieră.

Ștefan POPA, DIRECTORUL AND: „Acești 16 kilometri sunt un tronson de drum de categoria a treia. Lucrările conexe care au fost majore sunt podețele, terasamentele.”

Potrivit autorităților, investiția se ridică la peste 11 milioane de euro și a fost finanțată de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.