Hramul orașului Chișinău a fost marcat, de dimineață, printr-o slujbă religioasă, ce a avbut loc la Catedrala Mitropolitană. După liturghie, sărbătoarea a continuat în scuarul catedralei. Zeci de oameni au luat parte la un spectacol cu muzică sacră, recitaluri și discursuri de pace.

De Hramul Chișinăului, sărbătorit de Acoperământul Maicii Domnului, Catedrala Mitropolitană a fost plină de oameni. Enoriașii au venit încă de la primele ore ale dimineții pentru a participa la slujbă.

Liturghia a fost oficiată de Mitropolitul Vladimir care a ținut și un discurs în fața mulțimii, prin care s-a rugat pentru pace.

„Dumnezeu prin Maica sa să ne ocrotească și în continuare, să ne dea sănătate deplină, să fie liniște și pace și în țara noastră.”

La slujbă a fost prezent și primarul Ion Ceban, după ce dimineață, alături de soție și angajații primăriei, a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt.

În cadrul evenimentului din scuarul Catedralei, Ion Ceban i-a îndemnat pe locuitorii capitalei să fie mai iertători și mai uniți.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI:„Să iertăm și să fim împreună, atunci când este mai bine și atunci când este mai greu.”

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „După liturghie, în scuarul Catedralei a fost inaugurată partea festivă a evenimentului. Pe scenă au urcat coruri de copii și bărbați, dar și artiști cunoscuți precum Gabriel Nebunu și Constantin Moscovici.”

Constantin MOSCOVICI, INSTRUMENTIST: „Mesajul eu cred că este de suflet. Lumea care iese din sobor este întâmpinată, iarăși, în continuare, cu muzică sacră, o muzică divină, o muzică plină de rugăciune, de proslăvire a Domnului.”

Gabriel NEBUNU, INTERPRET: „Ne bucurăm să avem o capitală a atât de frumoasă, atât de îngrijită, atât de curată. Eu pot să confirm acest lucru pentru că am văzut atâta lume până la ai mei 26 de ani și parcuri mai cutare ca în Chișinău nu cred că am mai zărit pe undeva.”

Oamenii spun că s-au rugat astazi pentru pace, sănătate și bunăstare.

„Pace în țară și oamenii să trăiască mai bine și să fim sănătoși.”

„Să ne acopere de rele și să fie pace și sănătate. Să ploaie și să se facă pâinica.”

Alții au venit cu urări pentru Chișinău.

„Să se dezvolte mai departe cum s-a dezvotat până acum. Nu e doar meritul primarului, dar e meritul tuturor oamenilor care contribuie la îmbunătățirea calității și înfrumusețării orașului nostru.”

„Multă sănătate, succese și mai multă lume bogată în țară.”

Sărbătoarea a stârnit și interesul turiștilor străini. Printre vizitatori s-au numărat oaspeți din Ucraina și Polonia.

„Este foarte frumos, fantastic. Incredibil de emoționant. Am venit aici fără să ne imaginăm că vom avea parte de o ceremonie atât de frumoasă. Nu am cuvinte, este ceva extraordinar.”

„Noi ca oaspeți dorim ca orașul vostru să înflorească, țara să înflorească. Pace, bunătate, dragoste.”

În acest an, Chișinăul a împlinit 590 de ani de la prima atestare documentară.