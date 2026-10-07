Un șofer băut și fără permis de conducere a fugit de poliție, iar în timpul urmăririi a derapat de pe șosea și s-a izbit de un automobil care venea din sens opus. Accidentul s-a produs la Rîbnița, iar momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord. Imaginile au fost publicate ulterior de martori pe rețelele de socializare.

Din imaginile video, surprinse de o cameră de bord, se vede cum șoferul pierde controlul volanului în timp ce urcă pe o pantă abruptă, derapează și se lovește cu un automobil care vine din sens opus.

Conducătorul auto fugea de poliție și nu se oprea la somația agenților de patrulare.

Din fericire, nimeni n-a a avut de suferit. Ambele vehicule au fost deteriorate.