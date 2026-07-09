Un tânăr de 19 ani din Criuleni ar putea rămâne fără permis de conducere, după ce a fost surprins că a intrat pe contrasens și a manifestat un comportament agresiv în trafic. Cazul a avut loc pe un drum în apropiere de Orhei, iar imaginile apărute pe rețelele de socializare au ajuns în atenția poliției.

Potrivit poliției, incidentul s-a produs la 5 iulie, pe traseul R-6, în municipiul Orhei. După ce imaginile video au fost publicate pe rețelele de socializare, organele de drept au identificat tânărul aflat la volan.

În înregistrări, acesta este surprins circulând pe contrasens și punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic.

Pentru încălcările comise, pe numele său a fost întocmit un proces-verbal pentru comportament agresiv în trafic, iar materialele au fost expediate în instanța de judecată.

Suspendarea permisului

Dacă va fi găsit vinovat, tânărul ar putea fi privat de dreptul de a conduce vehicule pentru o perioadă cuprinsă între șase luni și un an.