Un bărbat de 31 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare, după ce ar fi condus mașina în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Mai mult decât atât, acesta a produs și două accidente rutiere la Chișinău.

Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc la 7 februarie 2025. Bărbatul a urcat la volan fără a deține permis de conducere și a fost implicat într-un accident de pe stada Sarmizegetuza din capitală în urma căruia au fost avariate mai multe mașini.

După impact, bărbatul a fugit de la locul accidentului și și-a continuat deplasarea, fiind implicat, la scurt timp, într-un al doilea accident, la intersecția străzilor Burebista și Muncești.

Un martor a alertat poliția. La sosirea polițiștilor, șoferul a încercat să fugă, însă a fost prins și reținut.

A refuzat testarea alcoolscopică

Polițiștii au bănuit că acesta era în stare de ebrietate, însă bărbatul a refuzat atât testarea alcoolscopică și examinarea medicală, cât și prelevarea probelor biologice.

În timpul anchetei, inculpatul și-a recunoscut vina.

Ulterior, acesta nu s-a prezentat la ședințele de judecată, fiind dat în căutare, iar dosarul a fost examinat în lipsa sa.

Alte abateri de la lege

Potrivit procurorilor, bărbatul mai are antecedente penale. În 2017 a fost condamnat pentru dezertare, în 2020 pentru amenințare cu omor, iar în 2022 pentru nesupunere prin violență față de administrația penitenciarului.