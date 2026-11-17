Inspectorii de patrulare informează șoferii să circule cu prudență, deoarece pe mai multe sectoare de drum este vizibilitate redusă din cauza ceții și ploii.

Potrivit poliției, inspectorii de patrulare se află în teren și informează că pe mai mjulte sectoare de drum se circulă în condiții de ceață.

Recomandările poliției

În acest sens, polițiștii recomandă șoferilor să reducă viteza și să o adapteze la condițiile meteo și de drum, să păstreze distanța de siguranță față de ceilalți participanți la trafic, să utilizeze luminile de întâlnire și să evite depășirile riscante.

Totodată, pietonii sunt îndemnați să se asigure temeinic înainte de a traversa strada și să fie vizibili în trafic.