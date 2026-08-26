Poliția din Orhei atrage atenția asupra unui sector de drum dintre Chișinău și Bălți, cu risc sporit de accidente, semnalizat cu indicatorul Punct negru. Autoritățile explică ce înseamnă acest indicator și le recomandă șoferilor să fie prudenți la volan.

Pe acest sector sunt curbe periculoase și un flux mare de vehicule. Polițiștii le cer conducătorilor auto să respecte limita de viteză, să se asigure la schimbarea direcției de deplasare, să păstreze distanța dintre mașini și să nu folosească telefonul mobil în timpul condusului.

În ce condiții este instalat indicatorul Punct negru

Totodată, polițiștii explică semnificația indicatorului „Punct negru”, instalat pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente. Acesta este amplasat în locurile în care, pe parcursul a cinci ani, s-au produs cel puțin cinci accidente rutiere grave, soldate cu cel puțin cinci victime.

Limita de viteză trebuie respectată

Indicatorul Punct negru este instalat împreună cu cel care limitează viteza, iar șoferii sunt obligați să respecte restricția.

„Siguranța în trafic înseamnă viața”, este mesajul transmis de polițiști.