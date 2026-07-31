Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetica, în weekend, dar și luni benzina va fi la preț de 30,77 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 32,54 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 5 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 28 bani mai mult pentru un litru de motorină.

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Pe 28 iulie, Cabinetul de miniștri a aprobat introducerea stării de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru 30 de zile.

Autoritățile spun că măsura este una preventivă și are scopul de a evita apariția unor crize în plin sezon agricol. Premierul Vasile Tofan a explicat că piața carburanților este afectată de mai mulți factori care s-au suprapus în ultimele săptămâni.

Printre aceștia se numără întreruperea exporturilor de petrol din Kazahstan, tensiunile din Orientul Mijlociu și nivelul foarte scăzut al Dunării, care îngreunează transportul motorinei pe cale fluvială.