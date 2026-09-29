Șoferi fără permis, vitezomani și mașini fără asigurare: mai multe încălcări, depistate în timpul controalelor de noapte la Ciocana – VIDEO

Cinci persoane au fost depistate la volan fără permise de conducere, în urma unor controale desfășurate noaptea trecută de inspectorii de patrulare în sectorul Ciocana al capitalei.

Acțiunile au avut loc pe bulevardul Mircea cel Bătrân și au vizat verificarea respectării regulilor de circulație și prevenirea accidentelor.