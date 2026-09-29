Cinci persoane au fost depistate la volan fără permise de conducere, în urma unor controale desfășurate noaptea trecută de inspectorii de patrulare în sectorul Ciocana al capitalei.
Acțiunile au avut loc pe bulevardul Mircea cel Bătrân și au vizat verificarea respectării regulilor de circulație și prevenirea accidentelor.
În urma verificărilor, cele cinci vehicule conduse de persoane fără dreptul de a conduce au fost ridicate și transportate la parcarea specială.
Totodată, trei șoferi au fost sancționați pentru depășirea limitei de viteză, iar un motociclist a fost documentat pentru defecțiuni tehnice ale vehiculului.
Polițiștii au mai depistat cazuri de conducere fără asigurare obligatorie, parcare neregulamentară și nerespectarea semnalului semaforului.
Proprietarii mașinilor, verificați
Proprietarii vehiculelor care au permis unor persoane fără drept de a conduce să se urce la volan urmează să fie documentați, potrivit poliției.
Oamenii legii anunță că vor continua controalele în trafic, cu scopul de a preveni accidentele și de a spori siguranța participanților la trafic.