Diminețile și serile, în orele de vârf, au devenit un adevărat test pentru șoferi din cauza ambuteiajelor din capitală. Pe lângă numărul mare de mașini, lucrările de reparație de pe unele străzi îngreunează și mai mult circulația. Unii șoferi recunosc că ar fi gata să renunțe la mașinile personale dacă transportul public ar avea suficientă capacitate pentru toți călătorii.

La ora 8 dimineața, traficul pe podul de pe Bulevardul Renașterii Naționale era intens, iar șoferii înaintau cu greu din cauza ambuteiajelor.

Șoferii, unii ajunși la capătul răbdării, spun că ambuteiajele le dau planurile peste cap.

„-Va dat planurile peste cap ambuteiajele? Întârziați din cauza lor?

-Da, noi deja întârziem la școală, la grădiniță și la lucru.”

„În Europa se lucrează noaptea.”

Alții spun că, în ciuda disconfortului, reparațiile sunt necesare, iar șoferii trebuie să dea dovadă de răbdare.

„Desigur că îngreunează, acolo și așa e greu traficul, dar trebuie și asta de făcut, așa că trebuie să avem mai multă răbdare.”

Unii șoferi spun că ar renunța la mașinile personale dacă transportul public ar fi mai bine organizat. Alții, însă, afirmă că depind de automobil și nu au alternative.

„Infrastructura orașului nu este adaptată pentru circulația cu bicileta, dar și transportul public, cu părere de rău este supraaglomerat. De aceea este mai comod de stat, dacă ai această posibilitate.”

„-Dacă ar fi transportul public mai organizat la noi, desigur că da, dar avem și aici probleme foarte mari, așa că…

-Nu aveți încotro?

-Nu avem încotro, da.”

„Am un serviciu unde am nevoie de mașină. Asta e.”

Muncitorii care repară trotuarul de pe podul de pe bulevardul Renașterii Naționale ne-au spus că își propun să încheie lucrările pe acest segment în cursul săptămânii, după care vor interveni pe partea opusă a podului.

„-Facem bordura pe marginea podului, să fie drept și întărit.

-Cât timp preconizați pentru aceste lucrări?

-Săptămâna asta, pentru borduri.

-Și următoarea etapă care va fi?

-Ne ducem în partea cealaltă.”

Lucrările de reabilitare ale podului și trotuarelor de pe bulevardul Renașterii Naționale vor dura până la sfârșitul anului. Primarul Ion Ceban spune că pentru lucrări sunt prevăzute aproape 11 milioane de lei, iar intervențiile vor fi realizate atât de compania care a câștigat contractul, cât și de mai multe întreprinderi municipale.