Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine benzina va fi la preț de 28, 96 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 28,07 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 24 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 51 bani mai mult pentru un litru de motorină.

Prețurile stabilite/ ANRE

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.

Majorarea marjei comerciale

Pe 15 iulie, ANRE a propus o suplimentare de 48 de bani pe litru la marja comercială pentru benzină și motorină, bani destinați constituirii rezervelor strategice de carburanți.

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