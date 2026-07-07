Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, mâine benzina va fi la preț de 27, 95 lei pentru un litru, iar motorina va fi la preț de 25,18 lei pentru un litru.

Astfel, șoferii vor plăti cu 6 bani mai mult pentru un litru de benzină și cu 18 bani mai mult pentru un litru de motorină.

Prețurile stabilite/ anre.md

Disponibilitatea carburanților și prețurile la toate stațiile PECO din țară pot fi văzute în timp real pe platforma e-Carburanți.

Formula de calcul a ANRE

Prețurile maxime la carburanți sunt determinate în funcție de mai mulți factori, printre care cotațiile internaționale Platts pentru produsele petroliere, cursul valutar, accizele, TVA și marja comercială.