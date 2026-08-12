Șoferița care marți a fost la un pas să lovească un cuplu care traversa regulamentar strada pe o trecere de pietoni din Chișinău a fost identificată și sancționată. Poliția a intervenit după ce imaginile cu momentul periculos au apărut în spațiul public.

Cazul a avut loc pe 11 august, la intersecția străzilor Alba-Iulia și Sucevița din capitală. În imaginile apărute în spațiul public se vede cum cei doi pietoni traversează strada regulamentar, iar un automobil se apropie de trecere fără să le acorde prioritate.

Cuplul a fost nevoit să reacționeze în ultimul moment pentru a evita un posibil impact.

Șoferița a fost identificată

Ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publică au analizat imaginile și au identificat conducătoarea automobilului de marca Ford. Este vorba despre o femeie în vârstă de 24 de ani.

Aceasta a fost amendată pentru neacordarea priorității legale pietonilor.

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