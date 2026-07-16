Judecătorii români au decis, pe 13 iulie, că procesul șoferului moldovean prins la vamă, în noiembrie 2025, cu muniție de război ascunsă într-un camion, poate începe. Acesta neagă în continuare că știa ce transportă. Raportul de expertiză din dosar confirmă că cele mai multe arme erau funcționale, precizează Radio Europa Liberă.

Șoferul, în vârstă de 38 de ani, a fost reținut de autoritățile române la punctul de trecere Albița, după ce într-un camion înmatriculat în Republica Moldova au fost descoperite arme și muniții militare ascunse în lăzi de lemn. Bărbatul este cercetat pentru contrabandă calificată și folosirea de acte false, iar acesta susține că nu știa despre existența armamentului în camion.

Potrivit anchetatorilor, transportul fusese declarat în acte drept „articole din foi de metal negru”, însă în realitate conținea un arsenal militar, printre care lansatoare de rachete, sisteme antitanc, muniții și componente militare. Armele erau ascunse și acoperite cu materiale speciale pentru a evita detectarea la controlul vamal.

Cinci persoane, trimise în judecată în Republica Moldova

În paralel, PCCOCS a anunțat că cinci persoane au fost trimise în judecată în Republica Moldova, fiind acuzate că ar fi organizat o schemă de introducere ilegală a armamentului din Ucraina și transportarea acestuia spre Israel, prin România.

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Arsenal militar descoperit la Leușeni-Albița

Cazul a fost descoperit în noiembrie 2025, în urma unui control comun la punctul de trecere Leușeni-Albița. În camion au fost găsite mai multe tipuri de armament militar, inclusiv sisteme antitanc, lansatoare și muniții. Potrivit unei investigații jurnalistice, printre componentele descoperite se numărau și fragmente ale unei drone Shahed 136.

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