Șoferul care nu a acordat prioritate unei mame cu doi copii care traversau regulamentar strada, identificat și sancționat de poliție. Momentul a fost surprins în imagini, iar organele de drept s-au autosesizat.

Cazul a avut loc pe 9 august, la intersecția străzilor Vasile Alecsandri și Albișoara din Chișinău.

În imaginile apărute în spațiul public se observă cum conducătorul automobilului de model Hyundai nu acordă prioritate pietonilor aflați în traversarea străzii.

Șoferul a fost identificat și sancționat

În urma verificărilor, ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publică au identificat conducătorul auto. Bărbatul de 34 de ani a fost sancționat pentru încălcarea regulilor de circulație.

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