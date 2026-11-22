Polițiștii au identificat și reținut pentru 72 de ore șoferul care ar fi provocat accidentul rutier produs în noaptea de 21 noiembrie, în apropierea localității Domulgeni, raionul Florești, după care ar fi părăsit locul faptei.

Potrivit poliției, suspectul este un bărbat de 71 de ani, din satul Ghindești, raionul Florești.

În urma măsurilor de investigație, polițiștii au stabilit că automobilul implicat în accident se afla în gospodăria bărbatului.

Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Cum s-a întâmplat totul

Polițiștii din Florești au fost alertați, pe 21 noiembrie, în jurul orei 00:39, precum că un tânăr a fost găsit cu multiple traumatisme pe drum. Acesta ar fi fost lovit de un automobil, al cărui conducător auto a plecat de la locul impactului.

La locul incidentului a intervenit un echipaj medical, care a preluat victima și a transportat-o la Spitalul Raional Florești. În pofida intervenției medicilor, tânărul, originar din raionul Rezina, a decedat la scurt timp din cauza traumatismelor suferite.

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