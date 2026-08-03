Pentru a reduce aglomerația provocată de numărul tot mai mare de pasageri, Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău amenajează o zonă temporară de preîmbarcare. Spațiul va fi deschis de săptămâna viitoare și va funcționa până în octombrie, găzduind călătorii înainte de îmbarcarea în autobuzele spre aeronave. Măsura face parte din pregătirile pentru extinderea terminalului.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „La această etapă, zona temporară de preîmbarcare prinde contur, iar lucrările sunt în plină desfășurare. Până în prezent au fost instalate corturile, care sunt dotate cu sisteme de supraveghere video și iluminat. În perioada următoare vor fi instalate și sistemele de climatizare, pentru a asigura condiții confortabile pasagerilor.”

Noua zonă temporară de pre-îmbarcare este destinată pasagerilor care așteaptă autobuzele spre aeronave și ar urma să reducă aglomerația în perioadele cu trafic intens. Reprezentanții instituției precizează că astfel de spații sunt utilizate și în alte aeroporturi internaționale pentru gestionarea fluxurilor mari de pasageri.

Sergiu SPOIALĂ, ADMINISTRATORUL AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL „EUGEN DOGA” DIN CHIȘINĂU: „Această zonă nu este o invenție a întreprinderii noastre, este o măsură care este implementată și de alte aeroporturi internaționale. Pot să vă dau și exemple concrete – Aeroportul Verona, Aeroportul din Londra, Aeroportul din Milano. Dacă ritmul creșterii este foarte mare, suntem nevoiți să implementăm aceste măsuri.”

În același timp, administratorul aeroportului explică de ce această soluție este potrivită pentru fluidizarea traficului.

Sergiu SPOIALĂ, ADMINISTRATORUL AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL „EUGEN DOGA” DIN CHIȘINĂU: „Ne dăm foarte bine seama, că acest flux de pasageri iese din terminal, așteptând urcarea în autocare, respectiv se formează mai mult spațiu înauntrul terminalului. Din aceste considerente, această modalitate ne aduce o plusvaloare atât pentru pasageri, cât și pentru noi, pentru colaboratori.”



Înainte de a urca în autocar, pasagerii vor petrece aproximativ 7 minute în această zonă de așteptare. Spațiul are o capacitate de până la 240 de persoane pentru fiecare poartă de îmbarcare. Călătorii privesc cu optimism schimbările implementate.

„Odată ce s-a făcut acum, nu se mai poate de schimbat ceva, așa că, acceptăm ce este și ne bucurăm că se fac schimbări.”

„E modern, e frumos, îmi place.”

„Vara, când temperaturile ajung la 35-40 de grade Celsius, este un lucru extraordinar. În special pentru copiii mici, persoane în vârstă. Sperăm și la schimbări mai mari. În primul rând ar trebui o lărgire a aeroportului. E foarte încărcat, foarte aglomerat.”

Costurile lucrărilor de amenajare a zonei temporare de pre-îmbarcare sunt suportate exclusiv de Aeroportul Internațional Chișinău și nu vor depăși suma de un milion de lei. Zona este una provizorie și va fi utilizată din luna august până în octombrie, atunci când urmează să fie reconstruit terminalul aeroportului. Administrația aerogării spune că extinderea terminalului cu 5 mii de metri pătrați a intrat în linie dreaptă. În prezent sunt evaluate ofertele depuse la licitație. Cheltuilele estimate pentru prima etapă a proiectului se ridică la 160-180 de milioane de lei, iar întreaga modernizare, împreună cu noile echipamente, va costa aproximativ 800 de milioane de lei.