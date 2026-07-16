Pregătirile pentru înmormântarea baronului romilor, Artur Cerari, au intrat pe ultima sută de metri la Soroca. Fostul lider al romilor va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, acompaniat de lăutari, iar sicriul decorat cu aur va fi depus în cavoul făcut special cu marmură adusă din Italia. Până atunci, seară de seară, curtea baronului se umple de sute de oameni veniți la priveghi, se încing grătarele iar oamenii cântă în memoria lui.

„Dragi cei veniți la priveghi, să vă apere Domnul și să-l amintim pe domnul baron."

De 12 zile, familia baronului Artur Cerari e în pregătiri pentru înmormântare, iar ultima achiziție a fost sicriul, care conține elemente din aur.

Ana CERARI, FIICA BARONULUI:„Sicriul este din lemn natural, cu o dungă suflată cu aur. În interior are căptușeală comodă, moale, cu pernă specială pentru cei răposați. Iar cu această plapumă din mătase naturală, adusă din Italia, va fi acoperit.”

De asemenea, a fost terminat și cavoul.

Ana CERARI, FIICA BARONULUI: „Nu ne-am așteptat ca marmura să vină atât de repede din Italia, dar ne-a ajutat Dumnezeu, iar la cimitir totul este terminat.

Robert CERARI, VERIȘORUL BARONULUI: „Săptămâna este foarte încărcată. Avem foarte mult de lucru: multă lume, cavou, făcut așa precum și l-a dorit baronul pe când era în viață.”

Fiica baronului, Ana Cerari, susține că tatăl său a fost îmbălsămat, iar cei care vin să-și ia rămas bun au timp limitat de stat la căpătâiul acestuia.

Ana CERARI, FIICA BARONULUI: „Tăticul a fost îmbălsămat pentru 30 de zile, temperatura în cameră este de 15 grade, lucrează două aparate de aer condiționat, ferestrele sunt izolate și stăm cât ne permite termometrul de la căpătâiul tăticului.”

Seară de seară, curtea lui Artur Cerari, e plină de zeci de oameni veniți la priveghi. Unii dintre ei au venit și de peste hotare, iar familia a pregătit o masă de pomenire pe măsură.

„Eu am venit din Germania. Așa oameni precum Artur Mihail, se nasc o dată la o sută de ani.”

„A fost un om întrebat, stimat, blând și frumos.”

„Pentru tot poporul rom, dar și toți oamenii care l-au cunoscut. El mereu ne-a susținut, iar noi toți suntem îndurerați.”

Alții s-au alăturat prin apel video.

Baronul romilor, Artur Cerari va fi înmormântat sâmbătă, la cimitirul din Soroca. Verișorul său, Robert a dat câteva detalii din programul funeraliilor.

Robert CERARI, VERIȘORUL BARONULUI: „Vineri seară vor veni Lăutarii de la Chișinău, să cânte, pentru că baronul a fost nu doar baron, ci și un bun muzician.”

Baronul de la Soroca, Artur Cerari, a murit pe 4 iulie, la vârsta de 66 de ani, în urma unui stop cardiac. Timp de aproape trei decenii, Artur Cerari a fost liderul tradițional al romilor din țară, fiind cunoscut pentru implicarea în apărarea drepturilor comunității și promovarea accesului la educație.