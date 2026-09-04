Un bărbat de 55 de ani din Chișinău este cercetat penal, după ce polițiștii din sectorul Botanica ar fi descoperit în locuința acestuia un spațiu destinat consumului de droguri. Potrivit organelor de drept, acesta ar fi pus la dispoziția consumatorilor obiecte și substanțe narcotice pentru consum.

În urma verificărilor efectuate la domiciliul suspectului, poliția a depistat și ridicat mai multe obiecte confecționate artizanal, despre care se presupune că erau destinate consumului de droguri.

Totodată, polițiștii au găsit substanțe narcotice de tip PVP, cunoscută și sub denumirea de „sare”.

Bărbatul ar putea sta după gratii până la 7 ani

Potrivit poliției, bărbatul este cercetat penal. Dacă vinovăția acestuia va fi demonstrată în instanță, el ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 7 ani.

Investigațiile continuă.