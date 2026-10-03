Cinci aparate de zbor au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova, în această dimineață în proximitatea localităților Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Tudora și Căușeni.

UPDATE 10:00 Ministrrul Apărării precizează că, în intervalul de timp 7:45-8:00, spațiul aerian național, a fost survolat de cinci aparate de zbor fără pilot.

Despre asta, anunță ministerul Apărării care deocamdată alte detalii n-a oferit.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.

Alertă în apropiere de Brănești

O explozie a avut loc la 1 octombrie în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum.

Cum a crescut numărul încălcărilor spațiului aerian al Moldovei de la începutul războiului din Ucraina

Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de 44 de ori de la începutul acestui an, de peste două ori mai mult decât în tot anul 2025. Datele Serviciului de Operații Aeriene al Armatei Naționale, prezentate până la 24 septembrie, arată o creștere constantă a incidentelor pe fondul atacurilor aeriene asupra Ucrainei. În total, în perioada 2022–2026, au fost înregistrate 81 de cazuri în care în spațiul aerian al țării au pătruns drone, rachete sau alte obiecte aeriene.

Citeste si : De la 4 la 44 de incidente în 5 ani: cum a crescut numărul încălcărilor spațiului aerian al Moldovei de la începutul războiului din Ucraina - VIDEO