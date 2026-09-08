O dronă de tip Shahed a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova și a traversat teritoriul țării timp de aproximativ 17 minute. Aparatul de zbor a fost detectat de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale, iar pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar.

Potrivit Ministerului Apărării, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat astăzi, la ora 16:20, după ce a pătruns în spațiul aerian național din direcția Ucrainei.

Datele preliminare arată că drona, identificată ca fiind de tip Shahed, a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova din direcția localității Slavianorebca din Ucraina și s-a deplasat spre Tighina, traversând sectorul transnistrean al țării.

A schimbat direcția spre centrul țării

Drona a fost urmărită permanent de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale.

La 16:32, aparatul de zbor se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar patru minute mai târziu a fost localizat în zona localității Bălănești. Ulterior, drona și-a continuat deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

Spațiul aerian, restricționat temporar

În contextul riscului pentru siguranța zborurilor, autoritățile au decis, la ora 16:30, restricționarea temporară a spațiului aerian din zona centrală a Republicii Moldova.

Măsura a fost menținută până când aparatul de zbor a părăsit teritoriul țării.

La ora 16:37, drona a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova în apropierea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția localității Golăiești, județul Iași, România.

Autoritățile continuă monitorizarea

După părăsirea teritoriului Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.

Autoritățile naționale, împreună cu partenerii externi, continuă să monitorizeze situația din spațiul aerian pentru a asigura securitatea populației și siguranța traficului aerian.

Alertă RO-Alert în zona Iași

În același timp, autoritățile române au emis o alertă RO-Alert pentru locuitorii din zona Iași, prin care populația a fost avertizată cu privire la un posibil pericol generat de obiecte aeriene.

RO-alert/ Труха Україна