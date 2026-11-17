Rețelele sociale au fost inundate de imagini cu drona care a survolat marți după-amiază spațiul aerian deasupra municipiului Chișinău. Mai mulți locuitori au filmat aparatul de zbor în timp ce traversa cerul Capitalei, iar înregistrările au fost distribuite pe scară largă în spațiul public.

Drona a fost surprinsă în imagini începând cu sectorul Centru, dar și în Botanica, Poșta Veche și alte zone ale orașului. În unele înregistrări, aparatul de zbor poate fi observat deplasându-se deasupra clădirilor și a zonelor locuite.

Două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, în după-amiaza zilei de 17 noiembrie, două aparate de zbor fără pilot au ajuns în spațiul aerian al Republicii Moldova. Unul dintre acestea, de tip Geran-2, a fost detectat de Centrul Operații Aeriene la ora 15:49, venind din direcția regiunii Odesa, Ucraina, și îndreptându-se spre Tiraspol.

La ora 16:02, aceeași dronă a pătruns din nou în spațiul aerian național, de această dată deplasându-se spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni.

Un alt aparat de zbor, identificat de autorități drept o dronă de tip Shahed, a fost semnalat deplasându-se din sudul țării spre sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Acesta a fost surprins și de echipa PRO TV deasupra Capitalei, la ora 16:31.

Spațiul aerian al Republicii Moldova, restricționat

În urma incidentelor, la ora 16:27, autoritățile au decis restricționarea întregului spațiu aerian al Republicii Moldova, invocând motive de securitate.

Centrul Operații Aeriene al Armatei Naționale a anunțat că monitorizează în continuare situația, în coordonare cu instituțiile competente și partenerii.

Ulterior, la ora 17:20, unul dintre aparatele de zbor a fost surprins în imagini în raionul Florești.

Autoritățile au îndemnat populația să nu se apropie de drone sau de eventualele fragmente ale acestora, să nu le atingă și să anunțe imediat Serviciul 112, după ce s-au îndepărtat de zona de pericol.