Parada militară care s-a desfăurat în Piața Marii Adunări Naționale a marcat un eveniment solemn la care au participat reprezentanți ai conducerii țării, militari, veterani, dar și numeroși cetățeni veniți să marcheze această zi importantă pentru statul nostru. Într-o atmosferă festivă, militarii au defilat în fața celor prezenți, într-un moment menit să onoreze parcursul Republicii Moldova de la proclamarea independenței și până în prezent. În acest context, Igor Grosu a scris un mesaj în care spune că s-a simțit mândru de țara sa.

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ facebook.com

parada militară/ facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

parada militară/ Facebook.com

Peste 2.000 de militari din Republica Moldova și țările partenere au participat la parada militară din 27 august. În cadrul evenimentului au fost prezentate și peste 100 de unități de tehnică militară și specială.

Militari din nouă țări au participat la paradă

La eveniment sunt prezente și grupe port-drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite ale Americii, precum și din alte țări partenere.

Peste 100 de unități de tehnică militară

Spectatorii au văzut peste 100 de unități de tehnică militară și specială, aflate în dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Printre acestea se numără armament ușor de infanterie, sisteme de artilerie autopropulsată, instalații antiaeriene, sisteme de monitorizare și protecție a spațiului aerian, precum și vehicule militare cu destinație specială.

O parte dintre echipamente au fost achiziționate din bugetul național al apărării, iar altele au fost oferite prin programele de asistență ale partenerilor externi.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Am urmărit cu mândrie parada Armatei Naționale, în Piața Marii Adunări Naționale. Ceea ce am simțit a fost, în primul rând, recunoștință. Pentru disciplină, curaj, responsabilitatea cu care își îndeplinește datoria. Am simțit recunoștință pentru statele partenere, care în acești ultimi ani ne-au ajutat să dotăm Armata cu tehnică modernă și să o vedem așa cum nu a fost demult - mai pregătită și mai puternică.

Grosu: Moldova nu vrea drone care să cadă pe teritoriul său

În mesajul său, Grosu a subliniat că Moldova nu vrea drone care să cadă pe teritoriul său și amenințări rostite la adresa sa de la televiziunile unui stat agresor. Moldova vrea pace, pentru cetățenii ei, pentru Ucraina și pentru toate statele suverane.